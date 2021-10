Kehrt in dieser Woche das Gespenst der Inflation wieder an die Börse zurück? Der Ölpreis als ein maßgeblicher Treiber der Inflation nähert sich seinem 7-Jahreshoch, die Energiepreise insgesamt steigen weiter - und die Re

Kehrt in dieser Woche das Gespenst der Inflation wieder an die Börse zurück? Der Ölpreis als ein maßgeblicher Treiber der Inflation nähert sich seinem 7-Jahreshoch, die Energiepreise insgesamt steigen weiter - und die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe überschreitet die Marke von 1,6%. All das wurde in der letzten Handelswwoche ausgeblendet - man jubelte über die (erwartungsgemäß) starken Zahlen der US-Banken. Aber ab dieser Woche beginnt die US-Berichtssaison für Unternehmen, die anders als die Banken von Lieferketten-Problemen, hohen Kosten durch Energie und Materialmangel betroffen sind. Bis Anfang November dürfte der Weg daher steiniger werden, auch weil erst in einigen Wochen die Aktienrückkäufe wieder starten..

1. Dax & US Indices: Alles einsteigen?

2. Otmar Issing kritisiert EZB – Euro war ein „Fehler“

