Weitere Nachplatzierung – die Euroboden GmbH kann das platzierte Volumen ihrer Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289EM6) auf über 50 Mio. Euro erhöhen. Somit konnte das Volumen im Rahmen von Nachplatzierungen bei institutionellen Investoren seit Begebung der Anleihe im November 2020 nahezu verdoppelt werden. Während der Zeichnungsphase im Herbst 2020 wurden 25,5 Mio. Euro platziert werden. Die 5,50%-Anleihe hat ein maximales Gesamtvolumen von bis zu 75 Mio. Euro.

„Wir freuen uns, dass wir die wichtige Marke von 50 Mio. Euro bei unserer Anleihe überschritten haben, und bedanken uns bei allen Käufern. Wir sehen dies als Zeichen des Vertrauens in unsere Gesellschaft und unser Geschäftsmodell, das sich durch den Fokus auf Projekte mit einzigartiger Architektur und Qualität in deutschen Metropolregionen auch in Pandemiezeiten als sehr stabil erwiesen hat. Die erfolgreiche Nachplatzierung bedeutet zusätzlichen finanziellen Spielraum für unser weiteres Wachstum und für das flexible und schnelle Nutzen von vorhandenen Marktopportunitäten. Bereits jetzt beläuft sich unsere Projektpipeline auf mehr als 1,5 Mrd. Euro“, so Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH.