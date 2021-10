Heute bei Steinhoff Kasse machen?

Den heutigen Handelstag beginnt Steinhoff mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund acht Prozent freuen. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Bisher lag dieses Tief bei 0,12 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 0,13 EUR, sodass Steinhoff in Aufwärtstrends verläuft. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

