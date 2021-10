Treffer: Element 29 weist mit neuen Bohrungen auf Elida Kupfer über lange Vererzungsabschnitte nach.

Element 29 Resources Inc. ( TSX-V: ECU; FRA: 2IK ) meldet von den ersten beiden Bohrlöchern auf seinem Kupferprojekt Elida in Peru lange, gut mineralisierte Abschnitte mit attraktiven Kupfergehalten von der Oberfläche des Grundgesteins. Bohrloch ELID019 durchteufte 383,75 Meter (m) mit 0,54 % Kupfer (Cu), 0,035 % Molybdän (Mo) und 4,2 g/t Silber (Ag) für 0,71 % Kupferäquivalent (CuEq). (siehe Abbildungen 1 und 2).

Richard Osmond, Chairman und Interim-CEO, kommentierte: „Der höhergradige Teil der mineralisierten Zone bleibt in der Tiefe offen und erfordert weitere Bohrungen, um seine vertikale und seitliche Ausdehnung zu bestimmen. Die Kupfergehalte werden durch Molybdängehalte ergänzt, die deutlich höher sind als bei vielen bekannten Porphyr-Kupferlagerstätten. Wir haben auch das Glück, dass unsere Kupfermineralisierung geringe Arsenkonzentrationen aufweist, was für die Produktion eines verkaufsfähigen Kupferkonzentrats entscheidend ist. Die attraktiven bisherigen Bohrergebnisse bestärken uns in unserer Überzeugung, dass Elida ein groß angelegtes Kupferprojekt sein kann, das von der geringen Höhe und der Nähe zu wichtigen Strom- und Transportinfrastrukturen profitiert.“

Abbildung 1: Draufsicht auf das Ziel 1 des Porphyr-Cu-Mo-Projekts Elida. Die Bohrlöcher ELID001 - ELID018 wurden von Lundin Mining im Jahr 2014/15 abgeschlossen. Mit den Bohrungen ELID023 und ELID024, den letzten beiden Bohrungen des geplanten Phase-1-Programms, wurde begonnen. Die Lage der Abschnitte in den Abbildungen 2 und 3 ist durch weiße gestrichelte Linien gekennzeichnet.



Abbildung 2. Querschnitt bei 260050 E, der die Position von ELID019 zeigt. Das Bohrloch stieß unmittelbar unterhalb von 43,15 m unverfestigtem Kies (Kolluvium) auf eine starke Mineralisierung. Eine kontinuierliche Cu-Mo-Ag-Mineralisierung wurde bis auf 426,6 m durchteuft, wo der Kontakt mit schwach mineralisierten QMP auftritt. Es sind weitere Bohrungen erforderlich, um die Zone mit starker Mineralisierung in größere Tiefen zu verfolgen.



Abbildung 3. Querschnitt 259900 E mit Bohrloch ELID020. Das Bohrloch trat in die mineralisierte Zone unterhalb von etwa 90 m unverfestigtem kolluvialen Kies ein.

Das laufende 4.000 m lange Diamantbohrprogramm zielt auf einen Bohrlochabstand, der die Schätzung einer potenziellen Mineralressource für einen Teil von Ziel 1 ermöglichen soll. Beide Bohrlöcher zeigen, dass die mineralisierte Zone in der Tiefe offen bleibt. Der 400 m lange vertikale Abschnitt von der Oberfläche des Grundgesteins bis zur Untersuchungstiefe von ELID019 und ELID020 zeigt keine erkennbare vertikale Zonierung der Alteration oder Mineralisierung, was die Explorationshypothese einer in der vertikalen Dimension ausgedehnten mineralisierten Zone unterstützt. Nachfolgende Bohrprogramme im Gebiet Target 1 sollen die vertikale Ausdehnung der Mineralisierung sowie die laterale und vertikale Verteilung der Kupfergehalte untersuchen.

Projekt-Update

Aufgrund der bisher durchgeführten Bohrungen geht das Unternehmen davon aus, dass es sein Ziel, das Programm bis Mitte des vierten Quartals 2021 abzuschließen, erreichen wird. Die beiden Bohrgeräte haben mit den letzten beiden Löchern des geplanten Sechs-Loch-Programms begonnen. ELID023 soll den südlichen Arm der mineralisierten Zone Target 1, die das schwach mineralisierte Quarz-Monzonit-Porphyr-Gestein ("QMP") umgibt, erproben, indem vom QMP nach außen in Richtung der südlichen Grenze der Mineralisierung gebohrt wird. Dieses Bohrloch ist wichtig für das Verständnis der Ausdehnung und des Charakters der Mineralisierung auf der südlichen Seite des QMP-Lagers. ELID024 wird auf der Westseite des QMP gebohrt und ist von der interpretierten äußeren Grenze der mineralisierten Zone Target 1 aus nach Osten geneigt. Dieses Bohrloch ist so positioniert, dass es die äußeren Grenzen der mineralisierten Zone und das Volumen der Mineralisierung auf der nordwestlichen Seite von Ziel 1 testet. Die Beprobung und Analyse der abgeschlossenen Bohrungen schreitet gut voran; die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Das Unternehmen will die heute veröffentlichten Ergebnisse im Rahmen eines Webcast erläutern. Das Management wird am 19. Oktober 2021 um 14:00 Uhr ET (20 Uhr deutscher Zeit) einen Webcast veranstalten, um das Bohrprogramm bei Elida zu besprechen - registrieren Sie sich HIER.

Fazit: Die Bohrungen auf Element 29 liefern bis dato die Ergebnisse, die nach den historischen Bohrungen zu erwarten waren. Damit rückt eine Maiden Ressourcenschätzung in greifbare Nähe. Spätestens an diesem Punkt, vielleicht aber schon kurz davor, sollte Element 29 eine Neubewertung erfahren. Bei einem aktuellen Aktienpreis von 0,60 CAD wird das Unternehmen mit knapp 40 Mio. CAD bewertet.

