Ölpreise uneinheitlich - Stimmung gedämpft

London 18.10.2021 - Die Ölpreise ziehen zum Wochenauftakt leicht an. Brent-Rohöl bleibt um die Marke von 85 USD, bedingt durch den sehr engen Markt. Diese Lage dürfte sich noch über Monate hinziehen.



Mit der beginnenden Heizsaison auf der Nordhalbkugel verschärft sich die Lage an den Ölmärkten weiter. Beobachter gehen davon aus, dass Gasverbraucher, die von Erdgas auf Öl als Brennstoff umstellen, rund 700.000 Barrel/Tag an zusätzlicher Nachfrage generieren könnten.