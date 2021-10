Warum Facebook angeblich seinen Namen ändern will

(neu: Hinweis auf neuen Namen "Meta")



MENLO PARK (dpa-AFX) - Die Marke Facebook gehört zu zehn wertvollsten in der Welt. Im aktuellen "Brandz"-Ranking von Kantar steht der Internetkonzern mit einem Markenwert von knapp 227 Milliarden Dollar auf Platz 6, bei Marktbeobachtern von Interbrand liegt Facebook auf Platz 10. Doch in den vergangenen Monaten hat die Marke sehr gelitten. Vielleicht so sehr, dass Firmengründer Mark Zuckerberg in der kommenden Woche einen radikalen Schritt unternimmt, um die weitreichenden Ambitionen des Konzerns deutlicher nach außen zu tragen.

Das im Silicon Valley bestens vernetzte Technik-Portal "The Verge" jedenfalls berichtete am Mittwoch, der Facebook-Konzern wolle seinen Firmennamen ändern. Um den Fokus auf die virtuelle Welt "Metaverse" zu legen, werde Zuckerberg auf der Konferenz "Facebook Connect 2021" in der kommenden Woche den Namenswechsel verkünden. Die Änderung solle das Bestreben des Tech-Giganten signalisieren, für mehr als nur soziale Medien bekannt zu sein.