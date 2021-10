Gestern stieg die Marktkapitalisierung von Tesla um 100 Milliarden Dollar - und das wegen eines Auftrags über 100.000 Autos im Auftragsvolumen von 4,2 Milliarden Dollar! Wie nennt man bloß eine Markt-Phase, in der solche

Gestern stieg die Marktkapitalisierung von Tesla um 100 Milliarden Dollar - und das wegen eines Auftrags über 100.000 Autos im Auftragsvolumen von 4,2 Milliarden Dollar! Wie nennt man bloß eine Markt-Phase, in der solche Phänomene möglich sind? Interessant auch, dass niemand die Frage stellt, wie Tesla so viele Fahrzeuge liefern will, wenn viele Kunden ewig auf ihre Fahrzeug warten müssen. Ebenso symptomatisch gestern Facebook: eher schwache Zahlen, die Aktie von Facebook fällt - aber dann kündigt das Unternehmen Aktienrückkäufe an und die Facebook-Aktie dreht ins Plus und zieht die US-Futures nach oben. Heute kommen die Zahlen der Schwergewichte Microsoft und Alphabet..

Hinweis aus Artikel: "Wir sind bereits in der Stagflation? Experte mit klaren Aussagen"

Das Video "Tesla als Symptom - wie nennt man diese Markt-Phase?" sehen Sie hier..