Kanadas Notenbank hat gestern die geldpolitische Bombe platzen lassen. Sie wird ihre Anleihekäufe nicht marktschonend drosseln, sondern hat sie abrupt beendet.

Grund: die hohe Inflation. Dass sich das Wachstum abschwächt, wird ignoriert. In den weiter steigenden Aktienkursen an der Wall Street drückt sich dagegen die Hoffnung aus, dass die Federal Reserve die geldpolitische Wende anders angehen und mit dem Thema Anleihekäufe wegen der Wachstumsschwäche sensibler umgehen wird als der kanadische Nachbar.

Aus Singapur kommt heute Morgen aus dem dortigen halbjährlichen geldpolitischen Bericht die Einschätzung, dass die Angebotsengpässe länger anhalten könnten als erwartet. Wenngleich die dortige Notenbank keine dauerhafte Inflation erwartet, sieht sie doch in den steigenden Preisen einen zeitlich längeren Begleiter als ursprünglich erhofft.

Auch die Europäische Zentralbank könnte heute schon die Büchse der Pandora für die Anleger öffnen und eine schnelle Drosselung der Anleihekäufe beschließen. Immerhin wurden die Stimmen bezüglich einer möglicherweise länger anhaltenden Inflation auch in Frankfurt zuletzt immer lauter. Ob schon Entscheidungen fallen oder die Dinge nur in der Pressekonferenz und dem Statement der EZB zur Sprache kommen und in welchem Tenor die EZB zu den zukünftigen Wachstumsaussichten Stellung beziehen wird, dürfte auch über die Richtung des Deutschen Aktienindex in den kommenden Tagen entscheiden.

Und auch wenn nicht wirklich mit einem so abrupten Kurswechsel in der Geldpolitik wie in Kanada zu rechnen ist, die Börse dürfte die Worte der EZB-Chefin heute wieder auf die Goldwaage legen. Für die Anleger könnte es damit schwierig werden, sich zwischen den Nachrichten aus der EZB und der Flut an Quartalszahlen zu entscheiden. Mit so viel Impulsen steht heute möglicherweise ein unruhiger Handelstag bevor.

