Bei einer weiteren Eintrübung der Nachrichtenlage ist ein Rückfall der Kurse bis auf 17.700 und anschließend 17.000 Punkte nicht auszuschließen.

Auch an der Wall Street ist gestern eine außergewöhnliche Hausse vorläufig beendet worden. Der S&P 500 notierte seit Anfang November und damit 162 Tage in Folge über seiner 50-Tage-Linie, gestern rutschte er darunter. Der Index beendet damit die zehnlängste Anstiegsphase seit den 1950er Jahren. Seit Ostern ist an der Börse der Wurm drin. Mit einer restriktiven Geldpolitik, der angespannten Situation im Nahen Osten und einer holprig begonnenen Berichtssaison in New York ist Sand ins Getriebe gekommen.