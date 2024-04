Als dem Präsidenten der Minneapolis-Fed Kashkari diese Worte gestern Abend über die Lippen gingen, startete an der Wall Street ein breiter Ausverkauf. Hinzu kam noch ein zweiter bemerkenswerter Satz um fast die gleiche Zeit: "Die Ukraine wird Mitglied der NATO." Die Idee von US-Außenminister Blinken ist zwar nicht wirklich neu, in ihrer Prägnanz kam die Äußerung aber gestern zur Unzeit in einen bereits schwächer werdenden Aktienmarkt hinein.

So ging es mit dem Gesamtmarkt nach unten und mit Rüstungsaktien und Öl nach oben. Neben der Ukraine sind spätestens mit den jüngsten Vorfällen im Iran auch die geopolitischen Sorgen um eine Eskalation in Nahost zurück auf dem Tisch. Höhere Ölpreise schüren die Inflation und bekräftigen, was Fed-Mitglied Kashkari gestern als Besorgnis äußerte, nämlich dass die Inflation gar nicht weiter abnehmen könnte. Der Aktienmarkt hat jetzt kurzfristig eine Reihe von negativen Nachrichten zu verkraften. Die schnellen Kursgewinne seit Jahresbeginn werden von den Anlegern mehr und mehr hinterfragt.