Der Deutsche Aktienindex setzt seine nach Ostern gestartete Korrektur fort. Unterhalb von 18.200 Punkten bleibt der Index anfällig für eine Schaukelbörse mit dem Risiko weiterer Kursverluste.

Nachdem die Geldpolitik der wichtigen Zentralbanken in den vergangenen zwei Jahren nahezu synchron an der Fed ausgerichtet war, könnte sie 2024 auseinanderdriften. Eine Zinswende unterschiedlicher Geschwindigkeiten und damit einhergehend höhere Schwankungen am Devisenmarkt wären die Folge. Dem Euro droht zum Dollar die Parität, sollte die Europäische Zentralbank schneller und früher als die US-Notenbank die Leitzinsen senken. Dieser Schritt ist selbst am Donnerstag nicht ganz auszuschließen. Die Schweizer Notenbank hat den Auftakt gemacht und alle damit überrascht, diese Entscheidung entgegen allen Erwartungen getroffen zu haben.