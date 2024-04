Nachdem es am Wochenende im Nahen Osten ruhig geblieben ist, setzen die Anleger darauf, dass es auch in den kommenden Tagen zu keiner weiteren Eskalation in der Region kommt. Zudem hoffen sie auf neue, positive Impulse aus der laufenden Berichtssaison. Wegen schwindender Zinssenkungshoffnungen suchen sie jetzt nach neuen Kaufargumenten für Aktien und hoffen, einen Grund in den Bilanzzahlen der großen Unternehmen zu finden.

An der Wall Street wird mit dem dritten Quartal in Folge mit einem Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr gerechnet, und das trotz hoher Zinsen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die durchschnittlichen Gewinnschätzungen seit Jahresbeginn bereits um gut 40 Prozent gesenkt wurden. Dieser Trend dürfte sich noch einmal verstärken, wenn die Unternehmen ihre Ausblicke geben und darin einkalkulieren müssen, dass eine Zinswende der Fed erst später im Jahr kommen wird.