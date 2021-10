Die Vorbereitungen für das erste Bohrprogramm seit Langem laufen auf Hochtouren.

Zur Vorbereitung einer längeren Bohrkampagne bringt Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM; FRA: T23A) sein bestehendes Bergbaucamp nach mehrjähriger Inaktivität wieder auf Vordermann. Wie das Unternehmen heute mitteilt, haben die entsprechenden Arbeiten begonnen.

Unter der Aufsicht von Paul Magege, der erst jüngst als Explorationsmanager verpflichtet worden ist, werden verschiedene Bereiche wie Kantine, Küche, Bohrkernlager, allgemeines Lager, Strom- und Wasserversorgung sowie sanitäre Einrichtungen renoviert bzw. wieder betriebsbereit gemacht. Außerdem entsteht gerade ein neues ständiges Büro im Lager. Parallel dazu hat Tembo auch eine neue Repräsentanz in der Hauptstadt Dar es Salaam eingerichtet und wird in Kürze ein weiteres Büro der Tembo-Tochtergesellschaft, die Eigentümerin der Lizenzen ist, in Geita, dem regionalen Hauptsitz der Region Geita, in der sich das Tembo-Projekt befindet, einrichten.