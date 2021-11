S&P 500 mit bearisher Tageskerze am Widerstand

Am Freitag hieß es im Insight: "Der S&P 500 ist klar überhitzt wie ein Blick auf den Tageschart zeigt. Eine echte Abwärtskorrektur hat es seit fast einen Monat nicht mehr gegeben.Zugleich bewegt sich der S&P 500 nun über der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart. In den vergangenen zehn Jahren war der Index hier nach unten abgeprallt. Positionen bieten sich bei dieser Lage kaum an. Weiteren Verlauf abwarten."

Daran hat sich kaum etwas geändert. Eine Long-Position würde sich erst wieder nach einem Rücklauf in den Bereich des 10er-EMA anbieten. Short-Positionen erst bei einem nachhaltigen Kursrückgang zurück in den Trendkanal.