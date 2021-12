Die Reinigungstechnologie wurde zuerst von EcoGraf in Australien entwickelt und wurde durch umfangreiche Tests und Analysen in Europa und Asien verfeinert. Eine Zusammenfassung des fünfjährigen Prozessentwicklungsprogramms, das zur Einreichung der Patentanmeldung führte, ist unten dargestellt.

Das australische Patentamt IP Australia hat den Patentantrag von EcoGraf Limited ( ASX: EGR; FRA: FMK ) für die EcoGraf™ HFfree-Reinigungstechnologie angenommen. Auf der Grundlage der positiven schriftlichen Stellungnahme der internationalen Patentbehörde, dass alle 25 Patentansprüche neu und erfinderisch sind (siehe ASX-Meldung International Patent Examiner Confirms Process Novel and Inventive vom 8. November 2021) hat Ecograf ein beschleunigtes Patenverfahren beantragt.



Abbildung 1: Fünf Jahre Arbeit übersichtlich zusammengefasst.

Die EcoGraf™ HFfree-Reinigung ist ein umweltfreundliches und kostengünstiges Verfahren zur Herstellung von hochwertigem Batterieanodenmaterial unter Verwendung von natürlichem Flockengraphit. Die Effektivität des EcoGraf™ HFfree-Verfahrens wurde unter Verwendung einer Reihe verschiedener Graphitrohstoffe aus Asien, Afrika und Südamerika nachgewiesen und übertraf zuletzt bei unabhängigen elektrochemischen Batterietests das bestehende Referenzmaterial der Branche (siehe ASX-Meldung Successful Completion of Product Qualification Program vom 18. Oktober 2021).

Die hochmoderne Batterieanodenmaterialanlage des Unternehmens in Westaustralien wird die erste ihrer Art weltweit sein und hochwertige, nachhaltig produzierte Batterieanodenmaterialprodukte an Anoden-, Lithium-Ionen-Batterie- und Elektrofahrzeugmärkte in Asien, Europa und Nordamerika exportieren.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EcoGraf Limited hielten oder halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen EcoGraf Limited und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über EcoGraf Limited berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.