Queensland Gold Hills Corp. startet heute, am 6. Dezember 2021, den Handel an der TSX Venture Exchange unter dem Ticker-Symbol (TSX.V: OZAU). Das Unternehmen hat vor kurzem eine überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 2,145 Mio. CAD abgeschlossen. Queensland Gold Hills will in Queensland, Australien, im so genannten Big Hill-Gebiet historische Minen aus dem 19. Jahrhundert mit modernen Explorationsmethoden untersuchen.

Queensland Gold Hills besitzt eine 80%ige Beteiligung an Big Hill Gold Mining Company Pty Ltd., die Eigentümerin des Goldprojekts Big Hill (EPM 18255) ist. Das Big Hill Goldprojekt umfasst die historischen Minen Big Hill, Queenslander, Monte Cristo und Sultan & Taylor in den Talgai Goldfields. Big Hills ist eines von acht historischen Goldfeldern im breiteren Warwick-Texas-Distrikt, die im späten 19. Jahrhundert aktiv waren.