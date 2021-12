Der Dax steuert auf ein versöhnliches Jahresende zu. Nachdem zuletzt noch einmal die Wellen hochschlugen, hat sich die Lage mittlerweile wieder beruhigt. Dem Dax gelang es, die wichtigen 15.500 Punkte zurückzuerobern; zumindest temporär…

Rückblick. Zuletzt hieß es an dieser Stelle zum Dax unter anderem „[…] Der Dax sah sich in den vergangenen Handelstagen einer herausfordernden Gemengelage ausgesetzt. Die Ende der letzten Wochen aufgekommenen Virussorgen trafen auf eine ohnehin bereits verunsicherte Anlegerschaft. Zuvor sorgten schwelende Zinsängste bereits für Nervosität. Wenn man so will, fielen die Nachrichten zur neuen Virusvariante somit auf fruchtbaren Boden. […] Kurzum. Die Situation im Dax kann man kurz und knapp mit „es steht Spitz auf Knopf“ zusammenfassen. Der Index steht an der Schwelle zu einem Korrekturszenario. Man könnte es auch plakativ in etwa so formulieren: „Nur“ die Zone 15.000 / 14.800 Punkte steht noch zwischen Index und Korrekturszenario. Sollte es für den Dax unter die 14.800 Punkte gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite gilt hingegen: Die Rückeroberung der 15.500er Marke würde die Lage wieder etwas entspannen.“

An der charttechnischen Konstellation hat sich seit unserer letzten Kommentierung nicht sonderlich viel geändert. Aufgrund der Kursentwicklung des Index hat die Zone 15.000 / 14.800 Punkte noch einmal ihre Bedeutung als zentrale Unterstützung erhöht. Der Bereich 16.000+ Punkte blieb hingegen unberührt.

Das jüngste Auf und Ab im Dax zeigte einmal mehr, dass gewisse Mechanismen noch immer greifen. Bereits in vorherigen Konsolidierungsphasen war zu beobachten, dass der Markt gar nicht so weit nach unten gelassen wurde. „Schnäppchenjäger“ machten sich an der Seitenlinie bereit, um in den Markt zu gehen. Anders ausgedrückt. Rücksetzer kreierten Kaufinteresse und wurden zügig gekauft. Eine adäquate Korrektur konnte sich auch dieses Mal nicht entwickeln. Der Aktienmarkt wirkt offenkundig nach wie vor sehr anziehend auf Kapital. Dass nun jeder weitere Rücksetzer auch „weggekauft“ wird, darauf sollte man sich aber tunlichst nicht verlassen.

Die Konstellation mit den Feiertagen bringt es mit sich, dass sich ein nicht unerheblicher Anteil der Marktakteure bereits ins neue Jahr verabschiedet hat. Man darf daher gespannt sein, wie sich der Handel in den nächsten Handelstagen bis zum Jahresende entwickeln wird. Es wäre aber auch nicht das erste Mal, wenn sich doch noch Überraschendes tun würde….

Kurzum. Die Karten liegen auf dem Tisch. Der Dax darf nicht unter die Zone 15.000 / 14.800 Punkte rutschen, um nicht Gefahr zu laufen, auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten. Solange sich der Dax oberhalb von 15.500 Punkten bewegt, ist alles im neutralen Bereich. Spannend wird es, wenn der Dax noch einmal über die 16.000er Marke vorstoßen sollte.