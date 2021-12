Alternativzählungen:

In der orangenen 3 kann bei 16030 die grüne Alt: 1 gezählt werden. Das 23er Mindestziel 14919 der grünen Alt: 2=14814 wurde unterschritten. Der Zielbereich der grünen Alt: 3 (bisher 16297, rote I?=16297, laufende rote II? bisher 14914) liegt zwischen 16405 und dem 100er Maximalziel 19519 (grüne Fibos; lila Pfad).

Die orangene Alt: 3 kann bei 16030 als kurze Welle abgeschlossen worden sein und die orangene Alt: 4=14814 hat das 23er Mindestziel 14919 hinter sich gelassen. Der Zielbereich der kurzen orangenen Alt: 5/blauen Alt: 1/lila Alt: 5/schwarzen Alt: 1 (bisher 16297) oberhalb 16030 und dem 61er Maximalziel bei 17810 (blaue Fibos im Tageschart) wurde erreicht. Mit dieser Zählweise kann sich der DAX in der blauen Alt: 2 (23er Ziel 14483, 38er Ziel 13362 – hellgrüne Fibos) oder schwarzen Alt: 2 (23er Ziel 12451, 38er Ziel 10072 – lila Fibos im Tageschart) befinden.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1.Die lila 5 bildet – ausgehend von 8612 – entweder einen Impuls mit orangener 1=13461, orangener 2=11324, kurzer orangener 3=16297 bzw. kurzer orangener Alt: 3=16030, orangener Alt: 4=14814, kurzer orangener Alt: 5=16297 oder ein Zigzag mit orangener A=13461, orangener B=11324 sowie orangener C=16297.In der impulsiven lila 5 hat die orangene 3=16297 die für eine nachhaltige impulsive Fortsetzung der lila 5 wichtige 100er Ausdehnung 16173 (orangene Fibos) überschritten und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die 161er Ausdehnung einer gedehnten orangenen 3 bei 19170 (orangene Fibos) wurde bislang deutlich verfehlt.Die lila 5 der orangenen 3 lässt sich mit blauer i=15270, blauer ii=15008 - unterhalb 38er RT, kurzer blauer iii=15625, blauer iv=15397 sowie gedehnter blauer v=16297 oberhalb 161er Ausdehnung 16135 fertig zählen. Dabei bildet die v der blauen v (ausgehend von der unscheinbaren iv bei 15443/15444) ein Expanding EDT (lila Eindämmungslinien).Die orangene 4 (bisher 14914) hat das 23er Ziel 15123 (hellblaue Fibos) bereits unterschritten. Die graue 0-b-Linie signalisiert ein Grundmuster und es kann sowohl ein Flat (orangene a=15738, orangene b=15965, orangene c bisher 14914) als auch ein Impuls (orangene i=16090, orangene ii=16176, orangene iii=15738, orangene iv=15965, orangene v=14914) gezählt werden. Damit dürfte die orangene 4 bei 14914 die rote A/W markiert haben. Der korrektive Folgeanstieg und die fehlende Zielerreichung im DJI lässt nach der roten B/X (bisher 15978; blaue a/w=15859, blaue b/x=15060 unterhalb 38er Ziel 15498 – graue Fibos, blaue c bisher 15978) einen weiteren Rücklauf in Richtung Unterseite erwarten. Dabei hat die blaue c alle Ziele abgearbeitet und kann bereits beendet sein. Allerdings hat die rote B/X auf der Oberseite auch noch viel Platz bis 17152 (grüne Fibos), z.B. mit einer blauen Alt: a/w=15978, laufenden blauen Alt: b/x bisher 15796 mit 23er Ziel 15727 oder 38er Ziel 15572 (graue Fibos) sowie fehlenden blauen Alt: c/y (hellgrüne Pfade). Die fehlende rote C/Y kann oberhalb 14914 bleiben; so liegt derzeit die 61er Ausdehnung einer roten C derzeit bei 15123 (rote Fibos).In der lila 5 kann – analog zur orangenen 3 aus der impulsiven Interpretation – die orangene C=16297 abgeschlossen sein. Mit der orangenen C kann sowohl die lila Alt: 5/schwarze Alt: 1 oder aber erst deren blaue W als Zigzag markiert worden sein. Das 23er Mindestziel einer blauen X befindet sich bei 14483 (hellgrüne Fibos), das Mindestziel einer schwarzen Alt: 2 unterhalb 8612. Eine blaue Y wäre erneut oberhalb 16297 zu erwarten.DAX und DJI haben mit diesjährigen Jahresendrallye eine impulsive Teilwelle abgeschlossen. Mit den nächsten grösseren Bewegungen sollten DAX und DJI Farbe bekennen und sich für ein impulsives oder korrektives Muster entscheiden. Vor dieser Entscheidung steht im DJI noch ein Rücklauf zur Marke 33526 an; oberhalb 36751 würde dieser Rücklauf ersatzlos entfallen. Danach könnten in einem impulsiven Muster beide Indizes in unbekannte Welten auf der Oberseite vordringen.