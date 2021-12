Der Nasdaq 100 zeigte in der letzten Handelswoche des Jahres eine starke Leistung. Eigentlich hätte man mit Blick auf die Feiertage eher einen ruhigen Handel erwarten können, doch der Nasdaq 100 überraschte und bäumte sich noch einmal auf. Damit könnte er auch die Weichen für einen erfolgreichen Start ins Jahr 2022 gestellt haben…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht dominieren aktuell die Zone 15.600 / 15.500 Punkte auf der Unterseite sowie der Bereich des markanten Hochs bei 16.600+ Punkten das Handelsgeschehen. Diese Range von knapp 1.000 Punkten könnte für die nächste Zeit die Heimat des Nasdaq 100 werden. […] Kurzum. In der nächsten Zeit sollte eine Fortsetzung der Handelsspanne in den Grenzen 15.600 / 15.500 Punkte und 16.600+ Punkten nicht überraschen. Richtungsweisende Signale sind erst mit Verlassen der Range zu erwarten.“

Aus charttechnischer Sicht war es eminent wichtig, dass der Nasdaq 100 mit seinem Aufbäumen Druck von der aus unserer Sicht zentralen Unterstützungszone 15.600 / 15.500 Punkte nahm. Ein Rücksetzer unter die 15.500er Marke hätte das Jahresfinale massiv eingetrübt. Nach dem veritablen Zwischensprint klopft der Index aber nun sogar an dem Widerstand bei 16.600 / 16.700 Punkten und damit an dem bis dato gültigen 52-Wochen-Hoch an.

Die Weichen für einen erfolgreichen Start ins neue Jahr scheinen gestellt. Ob der Index allerdings die robusten Vorgaben gleich in einen weiteren Anstieg ummünzen kann, bleibt offen.

In der nächsten Woche stehen in den USA zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Diese könnten die Karten noch einmal neu mischen… Hier ein kleiner Auszug:

Dienstag, 04.01.2022, u.a. ISM-Index verarbeitendes Gewerbe

Mittwoch, 05.01.2022, u.a. Veröffentlichung Protokoll zur letzten Sitzung des FOMC

Donnerstag, 06.01.2022, u.a. ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe, Werkaufträge,

Freitag, 07.01.2022, u.a. US-Arbeitsmarktbericht für Dezember 2021

Kurzum. Die neue Handelswoche wirft ihre Schatten voraus. Wie gestaltet sich der Start ins neue Börsenjahr? Zur Erinnerung. Anfang 2021 setzte sich nach einer kurzen Findungsphase recht schnell eine positive Tendenz durch. Der Index hat zuletzt Aufwärtsmomentum aufgebaut. Um das Chartbild zu klären, muss der Nasdaq 100 auf ein neues Hoch ausbrechen. Obacht ist unverändert geboten, sollte der Index noch einmal unter die 15.500 Punkte abtauchen müssen.