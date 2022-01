Am ersten Handelstag der Finanzmärkte waren weniger die Aktienmärkte im Fokus, sondern vor allem die Anleihemärkte, konkret die US-Staatsanleihen. Dort stiegen die Renditen auf breiter Front: die 2-jährige US-Anleihe mit der höchsten Rendite seit März 2020 (also faktisch seit Beginn der Coronakrise), die 10-jährige US-Anleihe stieg über die Marke von 1,6%. Das sorgte für etwas Nervosität auch an den Aktienmärkten, nachdem zuvor die US-Futures deutlich gestiegen waren. Die Anleihemärkte preisen also eine aggressivere Fed ein, ebenso die Devisenmärkte mit einem heute deutlich steigenden US-Dollar (Euro-Dollar fällt unter 1,13). Zeigt sich hier eine gewisse Schizophrenie der Finanzmärkte - Aktienmärkte gegen Anleihemärkte und Devisenmärkte?

Hinweis aus Video: "Inflation, Aktienmärkte, Corona: Prognose für 2022 von Christian Rieck"

Das Video "Finanzmärkte: Das ist die Story des Tages!" sehen Sie hier..