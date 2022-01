Die Stimmung am Krypto-Markt ist schlecht: Der Marktwert aller Kryptowährungen hat sich seit November halbiert. Der Bitcoin ist im selben Zeitraum von rund 69.000 auf rund 33.000 US-Dollar gefallen.

Was sind die Gründe für den heftigen Crash? Laut Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Center, seien die Ursachen mannigfaltig: Einerseits belaste die Zinsangst die Stimmung am Krypto-Markt. Andererseits bereite Anlegern ein mögliches Krypto-Verbot in Russland Sorgen. Die chinesische Zentralbank hatte bereits im September 2021 alle Transaktionen mit privaten Kryptowährungen für illegal erklärt.