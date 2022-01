DAX – nun wird sich zeigen, was die Unterstützung wert ist.

Der DAX ist mit einem kräftigen Tagesverlust am Montag in den Bereich der Unterstützungslinie gefallen und hat die Marke von 15.000 Punkten gerade noch halten können. Knapp unter dieser Marke verläuft der untere Bereich der großen Seitwärtsrange. Die Indikatoren sind bereits im überverkauften Bereich angekommen und beginnen nach oben zu drehen. Der MACD-Indikator zieht allerdings noch nach unten. Am gestrigen Handelstag gab es eine eher halbherzige Erholungsbewegung. Dies deutet darauf hin, dass die Lage noch nicht ausgestanden ist. Ein Test des unteren Bereichs der Unterstützungszone ist weiterhin denkbar.

S&P500 – Es hätte eine echte Trendwende werden können

Was sich am Montag an den US-Märkten abgespielt hatte, war dazu geeignet, eine echte Trendwende zu generieren. Die Indikatoren hatten bereits zum Teil Kaufsignale gebildet und der Index hat eine eindrucksvolle Intraday-Stimmungswende vollzogen. Die Unterstützungszone konnte gehalten werden und Störfeuer kam lediglich vom MACD-Indikator, der noch immer nach unten zieht. Die Bewegung vom Montag wurde aber am Dienstag nicht bestätigt. Somit muss abgewartet werden, ob die Kraft der Marktteilnehmer ausreicht, um das aktuell erreichte Niveau zu halten.

Gold – Der Ausbruch manifestiert sich

Auch wenn die Indikatoren weiter im überkauften Bereich notieren, kann sich Gold auf dem erreichten Niveau halten. Aktuell notiert das Edelmetall wieder im Bereich des alten Widerstands und es gibt noch keine Anzeichen, dass eine Gegenbewegung einsetzt. Somit besteht eine gute Chance darauf, dass weitere Kursavancen möglich werden.

