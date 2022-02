AllTest Biotech Antigen-Schnelltests – wichtiges Screening-Instrument zur Pandemiebekämpfung

Welcher Test bietet Sicherheit?

Ein Impfschutz gegen COVID-19 bietet keine absolute Sicherheit vor einer Infizierung. Auch Geimpfte und Geboosterte können sich mit dem Coronavirus anstecken und eine Reinfektion von Genesenen ist ebenfalls möglich. Bei Symptomen empfehlen die Diagnostik-Experten von AllTest Biotech Schnelltests auf SARS-CoV-2. Die Genauigkeit von Corona-Schnelltests ist zwar niedriger im Vergleich zu PCR-Tests, dennoch werden sie auch von Virologen als Screening-Instrument zur Bekämpfung der Corona-Pandemie empfohlen. Die Auswahl an Antigen-Schnelltests ist groß, zuverlässig sind sie allerdings nicht alle. Geprüfte Ergebnisse zur Wirksamkeit von Antigen-Schnelltests liefern das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Sie führen auf ihren Websites regelmäßig aktualisierte Listen mit zugelassenen Tests und bieten Verbrauchern damit eine hilfreiche Orientierung.

Bild: Covid Test. Bildquelle: Elizabeth Iris auf Pixabay

Corona-Schnelltests: einfache, schnelle und günstige Anwendung

Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 sind seit Anfang 2021 zur Eigenanwendung zugelassen und werden online auf den Internetseiten der Hersteller beziehungsweise ihrer Vertriebspartner sowie in Apotheken, Drogerie- und Supermärkten angeboten. Die Anwendung funktioniert einfach und schnell, so auch bei den AllTest-Biotech-Antigen-Schnelltests. Je nach Produktvariante nimmt man einen Abstrich aus der Nase oder spuckt in einen Behälter und behandelt die Probe anschließend entsprechend dem in der Anleitung vorgeschriebenen Prozedere. Nach etwa 15 bis 30 Minuten hat man ein Ergebnis: Sars-CoV-2-positiv oder -negativ.

Prüfung auf Zuverlässigkeit

Das Produktangebot ändert sich dabei ständig. Das liegt daran, dass die Hersteller ihre Antigen-Schnelltests kontinuierlich verfeinern und optimieren. Um eine Zulassung zu erhalten, leiten die Produzenten alle erforderlichen Unterlagen zum Produkt an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sowie die Tests selbst an das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zur Bewertung. Eine Zulassung erhalten nur Antigen-Schnelltests, welche die strengen Anforderungen der Prüfstellen erfüllen. Ein entscheidendes Kriterium ist die Sensitivität, erklärt die Diagnostik-Expertin: „Als minimal akzeptierte Sensitivität gilt ein Wert von 75 Prozent auf einen Ct-Wert ≤ 25.“ Der Ct-Wert (Cycle-threshold-Wert) ist ein Maß für die Virusmenge in der Probe. Je geringer dieser Wert, desto weniger Vermehrungszyklen waren nötig, bevor der Anstieg des viralen Erbguts exponentiell wurde und umso höher ist die Viruskonzentration in der Probe. Das heißt, bei einem Ct-Wert von 25 oder darunter ist die Viruslast sehr hoch und die betreffende Person sehr ansteckend.

AllTest-Biotech-Antigen-Schnelltest erfüllt Kriterien für PEI-Zulassung

Nicht alle Produkte erfüllen die Anforderungen für eine Zulassung in der ersten Produktgeneration. Immer wieder finden sich im Netz, in Print- und Online-Medien kritische Berichte zu diesen durchgefallenen Produkten. Problem: Ältere Studien zeigen nur die Ergebnisse zum Zeitpunkt der Durchführung der Studie, zum Beispiel auf Basis der ersten Produktgeneration, die oft schon längst weiterentwickelt, verbessert und vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassen wurde. So haben Wissenschaftler des Paul-Ehrlich-Instituts 122 in Deutschland angebotene SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests beziehungsweis Antigen-Selbsttests mit CE-Kennzeichnung geprüft. Rund 20 Prozent fielen damals durch, auch ein AllTest Biotech Antigen-Schnelltest. „Einzelne Produkte einer älteren Produktreihe erreichten damals die geforderte Sensitivität noch nicht“, sagt Rosa Wu. Inzwischen hat das Unternehmen aus Hangzhou/China aber deutlich nachgebessert: „Die Entwicklung unserer Schnelltests läuft seit 2020 auf Hochtouren. Wir optimieren unsere Produkte kontinuierlich weiter, um sie immer besser zu machen.“ Die neue Version der AllTest-Biotech-Antigen-Schnelltests erzielt überdurchschnittliche Ergebnisse bei der Erkennung der Viruslast und erhielt im November 2021 problemlos die Zulassung des Paul-Ehrlich-Instituts.

Wer also wissen will, welche SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests zuverlässig, da zugelassen sind, informiert sich auf der Website des Paul-Ehrlich-Instituts oder des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Beide Institute bieten tagesaktuelle und herstellerunabhängige Informationen zu Antigen-Schnelltests.