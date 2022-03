Die im MDAX gelistete Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405) stürzte innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 16.2.22 von 54,70 Euro bis zum 7.3.22 auf bis zu 33,47 Euro um gewaltige 39 Prozent ab. Danach konnte sich die Aktie nicht zuletzt wegen der über den Erwartungen liegenden Zahlen, der Anhebung der Dividende und des positiven Ausblicks wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 42,96 Euro erholen.

In den neuesten Expertenanalysen nach den Zahlen wird die Lanxess-Aktie mit Kurszielen von bis zu 79 Euro (Baader Bank) zum Kauf empfohlen. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger in den nächsten Wochen bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn die Aktie ihre Erholung auf 47 Euro fortsetzt, wo sie zuletzt am 23.2.22 notierte.