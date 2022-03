Wie erwartet hat die US-Notenbank am gestrigen Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Dabei handelte es sich um die erste Zinserhöhung seit 2018. Fed-Chef Jerome Powell erklärte zudem, die US-Wirtschaft sei in der Lage, sechs weitere Zinsschritte zu verkraften, was darauf hindeutet, dass sich die Notenbank verstärkt dem Kampf gegen die zuletzt rasant gestiegene Inflation widmen will. Der Goldpreis erholte sich im Anschluss von seinen Tagesverlusten und schloss bei 1.927,20 USD pro Unze. In Europa geht es heute Morgen zunächst weiter aufwärts.



Die Analysten von MKS PAMP sehen nach den starken Goldpreisausschlägen seit Beginn des Jahres und nachdem das gelbe Metall zwischenzeitlich bereits die Marke von 2.000 USD je Unze überwand erhebliches, weiteres Potenzial. Sie glauben, dass der Goldpreis auf bis zu 2.500 USD je Unze steigen und im Durchschnitt dieses Jahr bei 2.000 USD pro Unze liegen kann!

Platinex vergrößert Fußabdruck seines Kupfer-Nickel-PGE-Projekts W2 im Ring of Fire

Platinex Inc. (CSE: PTX; FRA: 9PX) hat sein strategisches Landpaket bei seinem Kupfer-Nickel-PGE-Projekts W2 im Ring of Fire von Ontario nochmals vergrößert. W2 liegt etwa 60 km südwestlich von Noront/Wyloo's Eagle's Nest Projekt, das der australische Milliardär Andrew Forrest Ende vergangenen Jahres für rund 620 Mio. CAD im Paket mit Noront durch seine private Gesellschaft Wyloo erworben hat. W2 liegt nur 50 km von der geplanten Webequie Supply Road entfernt, die den Ring of Fire in den kommenden 5 Jahren mit dem Straßennetz der Provinz verbinden wird. Die australische Wyloo und die kanadische Regierungsebenen sind verpflichtet, die Infrastruktur zu entwickeln.

American Rare Earths: Erste Bohrungen auf Halleck Creek gestartet

Im US-Bundesstaat Wyoming beginnt American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) in diesen Tagen mit den Bohrungen auf seinem Halleck-Creek-Projekt. Es sind die ersten Bohrungen, die das Unternehmen auf diesem Seltene-Erden-Projekt niederbringt und es wird erwartet, dass die Bohrarbeiten bis Ende April 2022 abgeschlossen werden können. Auf dem Halleck-Creek-Projekt hat American Rare Earths ein beachtliches Potential für die Exploration entdeckt, denn das Ziel wird derzeit auf 308 bis 385 Millionen Tonnen Gestein geschätzt. Es liegt im Red Mountain Pluton und stellt innerhalb der in den USA gelegenen Seltenen-Erden-Projekten eine Besonderheit dar, denn der Thoriumgehalt der Erze ist extrem niedrig.

Matador Mining: Große Erfolge bei Infill- und Erweiterungsbohrungen

Die noch im Jahr 2021 auf der Window-Glass-Hill-Granite-Lagerstätte des Cape-Ray-Goldprojekts in Neufundland niedergebrachten Infill- und Erweiterungsbohrungen haben nicht nur das geologische Model von Matador Mining Ltd. (ASX: MZZ, FSE: MA3) bestätigt, sondern auch die mineralisierten Zonen erweitern können. Dabei überraschten einzelne Bohrlöcher wie CRD318 und CRD322 mit Goldgehalten von 4,5 g/t über 14 Meter oder 2,3 g/t über 23 Meter. In ihnen enthalten waren extrem hoch vererzte Zonen mit 27,4 g/t Gold über einen Meter bzw. 16,6 g/t Gold über einen Meter.

FYI Resources: HPA in Australien zum „kritischen Mineral“ erhoben

Die australische Bundesregierung nimmt HPA (High Purity Alumina) in die nationale Liste der kritischen Mineralien auf. Kein geringerer als der australische Premierminister Scott Morrison äußerte sich zur strategischen Bedeutung dieser Entscheidung: "Die Welt wird immer unsicherer, und wir wollen Australien als zuverlässigen Partner für lokale und globale Unternehmen sichern, die die kritischen Mineralien benötigen, die wir hier in Australien haben." Die Aufwertung, die das Nischenprodukt HPA durch die Aufnahme in die „National Critical Minerals List“ erfährt, bestätigt den gemeinsamen Kurs von FYI Resources (ASX: FYI; OTCQX: FYIRF; FSE: SDL) und seines Partners Alcoa Australia.

First Graphene: Neue Vertriebskooperation für PureGRAPH in Südafrika

Nachdem in den vergangenen Monaten mit etablierten Firmen aus der Zement- und Betonindustrie Kooperationen für den Absatz von neuen, auf PureGRAPH® basierenden Produkten für den europäischen und den pazifischen Markt geschlossen wurden, kann First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) nun eine solche Vereinbarung auch für den südafrikanischen Markt vermelden. Die mit Nanoproof Glade Chemical Manufacturers JV geschlossene Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von vier Jahren.

Etruscus Resources erfolgreich auf den Spuren von Noranda in Neufundland

Der Neufundland Goldrush ist keineswegs zu Ende. Soeben hat Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR; OTC: ETRUF; FRA: ERR) die ersten vielversprechenden Ergebnisse seines 2021 Feldexplorationsprogramms im Konzessionsgebiet Lewis neben dem Goldprojekt Queensway von New Found Gold Corp. im Gander-Goldgürtel im Zentrum von Neufundland bekannt gegeben. Offenbar hat Etruscus mehrere hochgradige Goldziele identifziert. In der Spitze lieferten Proben 24,2 g/t Gold pro Tonne.

Sitka Gold nimmt die Jagd nach hochgradigem Gold in Nevada wieder auf

Laut CEO Corwin Coe haben die Ergebnisse der aufeinander aufbauen Bohrprogramme, die Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) in den vergangenen Jahren auf dem Alpha Gold-Projekt in Nevada durchgeführt hat, nicht nur die geologischen Modellierungen des Unternehmens gestützt, sondern auch aufgezeigt, dass Alpha Gold die geologischen Rahmenbedingungen aufweist, die für die Entdeckung einer großen Goldlagerstätte des Carlin-Typs – wie zum Beispiel die Goldstrike-Mine mit ihren rund 35 Mio. Unzen Gold – nötig sind.

EnviroMetal: Erste Testerfolge bei Zyanid freier In-Situ-Gewinnung von Gold

Die In-Situ-Laugung von Uran hat sich in den vergangenen 20 Jahren zur dominanten Fördertechnik entwickelt und u.a. Kasachstan zum größten Uranförderer der Welt gemacht. Das Konzept der In-Situ-Laugung für Goldvorkommen steckt dagegen erst in den Kinderschuhen. Aber es gibt erste, äußerst ermutigende Versuchsergebnisse – noch dazu mit einer Technologie, die frei von Zyanid ist: EnviroMetal Technologies meldet jetzt den erfolgreichen Abschluss der ersten Phase von Testarbeiten, die das Unternehmen im Auftrag seiner Partnergesellschaft Group 11 Technologies durchgeführt hat.

Askari Metals: Bodenproben auf Burracoppin enthalten bis zu 2 g/t Gold

Für das auf dem Burracoppin-Goldprojekt durchgeführte Programm zur Entnahme weiterer Bodenproben kann Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) zur Monatsmitte zahlreiche Treffer vermelden, denn 69 Prozent der Bodenproben enthalten starke Goldanomalien. In der Spitze konnten sogar zwei Gramm pro Tonne Gold in einer der Gesteinsproben identifiziert werden.Insgesamt 72 Bodenproben haben die Explorationsgeologen von Askari Metals auf dem Burracoppin-Goldprojekt entnommen.

Granite Creek: Nachgewiesene Kupferressource steigt um 43 Prozent

Seine auf dem Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt nachgewiesen Ressource hat Granite Creek Copper (TSXV: GCX, FSE: GRK) in diesem Jahr erheblich erweitern können. Die Tonnage der Kupferressource erhöhte sich gegenüber dem Stand von 2018 um 43 Prozent. Nicht unerheblich sind auch die Steigerungen der Gold- und Silberressource. Die Zahl der im Boden nachgewiesenen Unzen Gold erhöhte sich um 24 Prozent. Jene der Silberunzen stieg sogar um 41 Prozent an.

