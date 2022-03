Wir stehen heute Morgen im DAX um 08.14 Uhr bei 14.612 DAX-Punkten. Das ist gegenüber dem Xetra-Schluss vom Montag von 14.417 ein Aufschlag von 195 Punkten.

Wir haben gestern unser Long-Hebelzertifikat VX8RA1 der Bank Vontobel, dass wir mit zwei Tranchen zu einem Durchschnittskurs von 5,54 Euro gekauft hatten, per Limitorder zu 8,00 Euro verkauft. Somit konnten wir zweimal 44 Prozent, also insgesamt 88 Prozent für beide Positionen einfahren. Für den Monat März stehen jetzt drei glattgestellte Trades zu Buche mit plus 120%, plus 300% und plus 88%. Wir waren insgesamt zwar nicht sehr aktiv am Markt, dennoch konnten wir das Kapital innerhalb eines Monats verfünffachen.