Das Zusammentreffen von Inflation, steigenden Zinsen und dem Krieg in der Ukraine stelle für Anleger eine noch nie dagewesene Kombination von Risiken dar, berichtet CNBC.

"Sie stellen völlig andere Umstände dar als das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben – und ihr Zusammentreffen kann die künftigen Risiken dramatisch erhöhen", schreibt der 66-jährige JPMorgan-CEO in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre. "Während es möglich und hoffnungsvoll ist, dass alle diese Ereignisse friedlich gelöst werden, sollten wir uns auf mögliche negative Folgen vorbereiten."