Starry Group Holdings bietet kabellose Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen für Privathaushalte an. Dabei greift das Unternehmen auf die sogenannte Millimeterwelle- oder mmWave-Technologie zurück. Starry schätzt, dass 40 Millionen potenzielle US-Haushalte von dem exklusiven Hochfrequenzspektrum profitieren könnten. Die Geschwindigkeiten sollen mit den schnellsten kabelgebundenen Breitbandverbindungen mithalten.

Zwar bieten die Konkurrenten Verizon Communications, T-Mobile US und AT&T ähnliche Dienste an, aber sie teilen sich ihre 5G-Netze mit Mobiltelefonen, was zu einer gedrosselten Geschwindigkeit führen kann. Starry hingegen stellt seine eigene Netzwerkausrüstung – einschließlich der Antennen. Der in Boston ansässige Konzern schätzt, dass es seine Netze zu einem Prozent der Kosten von Glasfaserkabeln mit einer ähnlichen Abdeckung an Haushalten aufbauen kann.