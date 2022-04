Diese Zahlen haben gesessen: Tesla steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal dieses Jahres um 81 Prozent auf 18,8 Milliarden US-Dollar – rund eine Milliarde mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Den Nettogewinn steigerte das Unternehmen um 658 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Der Elektrobauer lieferte dabei so viele Fahrzeuge aus wie noch nie. Insgesamt rollten in den ersten drei Monaten 310.000 Autos vom Band, zwei Drittel mehr als im Vorjahresquartal.

Wie Bloomberg berichtet, rechnet CEO Elon Musk damit, die Produktionsausfälle in der ersten Jahreshälfte aufgrund der durch das Coronavirus verursachten Stillstände in seinem Werk in Shanghai auszugleichen. Das Unternehmen sei auf dem besten Weg, die Produktion in diesem Jahr auf mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge zu steigern. Im Jahr 2021 wurden rund 936.000 Fahrzeuge ausgeliefert.

Elon Musk: Wir könnten ein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Q3 und Q4 werden deutlich höher ausfallen.

Tesla ist weltweiter Marktführer für Elektrofahrzeuge und expandiert auf drei Kontinenten. Neue Fabriken in Berlin und Austin sollen neben den bestehenden Werken in Kalifornien und Shanghai dazu beitragen, das erklärte Ziel eines jährlichen Wachstums von 50 Prozent zu erreichen – oder gar zu übertreffen.

Tesla ist mit einer Marktkapitalisierung von 1,01 Billionen US-Dollar noch immer das wertvollste Automobilunternehmen der Welt. Die Aktien sind zwar in diesem Jahr rund acht Prozent gefallen. Die Titel der Konkurrenten wie General Motors oder Ford haben allerdings 29 bzw. 23 Prozent an Wert verloren.

Tesla-Papiere stiegen im nachbörslichen Handel um 7,1 Prozent auf 1.046,99 US-Dollar.

Erste Reaktionen von Analysten sprechen für sich: Das Analysehaus Jefferies belässt die Tesla-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 1250 US-Dollar. Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel von 1.035 auf 1.175 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion