GOLDMAN SACHS stuft Zurich Insurance Group auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alan Devlin

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 510

Kursziel alt: 510

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere der Zurich bei einem Kursziel von 510 Franken mit "Neutral" aufgenommen. In der gegenwärtigen Gemengelage betrachte der Markt die Aktien des schweizerischen Versicherers als sicheren Hafen, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zurich dürfte vom Rückenwind für das Schaden- und Unfallgeschäft profitieren, ebenso wie von Verkäufen von Policen-Beständen in Italien und Deutschland. Allerdings seien die Aktien mit einem Aufschlag bewertet./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 00:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.