FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem bislang schwachen Wochenverlauf mit Kursen von zuletzt deutlich unter 14 000 Punkten dürfte sich der Dax am Donnerstag zunächst nur mit kleinen Schritten nach vorne wagen. Am Vortag war der deutsche Leitindex im frühen Handel auf den niedrigsten Stand seit fast sieben Wochen gefallen, hatte es anschließend aber wieder in grünes Terrain geschafft.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Plus von 0,6 Prozent auf 13 881 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird eine Stabilisierung prognostiziert.