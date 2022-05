Wie FYI im jüngsten Quartalsbericht darlegt, arbeiten Alcoa und FYI ihren dreistufigen Zeitplan systematisch ab. Zwecks besserer Nachvollziehbarkeit wird das 3-Stufen-Modell sogar graphisch dargestellt (siehe Abbildung 1). Demnach befindet sich das Projekt bereits in Stufe zwei von drei, auch wenn es im Begleittext heißt, dass Stufe 1 (die technologische Entwicklung) erst endgültig im Verlauf dieses Monats, also im Mai, abgeschlossen sein wird. Im Moment hat (in Stufe 2) die Ingenieursplanung für die geplante Demonstrationsanlage begonnen. Wenn dabei alles nach Plan läuft, sollen bis zum vierten Quartal 2022 sämtliche Daten vorliegen, um den Bau der Demonstrationsanlage zu ermöglichen. Danach würde die dritte Phase des Projekts beginnen: der Bau der kommerziellen Anlage.



Abbildung 1: So versucht FYI Übersichtlichkeit in einen komplexen Planungsvorgang zu bringen. Naturgemäß lassen sich für die einzelnen Abschnitte keine exakten Termine angeben. Wichtiger ist, dass die Partner weiter zusammenarbeiten.

Seit der Unterzeichnung des Term Sheets hat das HPA-Projekt erhebliche Fortschritte gemacht. Der Arbeitsumfang der ersten Stufe (Technologieentwicklung) ist praktisch abgeschlossen und wartet auf die endgültige Freigabe durch das gemeinsame Entwicklungsteam. Der Arbeitsumfang der zweiten Stufe (Technik) ist gut angelaufen und schreitet unabhängig vom Arbeitsumfang der ersten Stufe voran. Der Abschluss der ersten Phase stellt einen bedeutenden Meilenstein für den Fortschritt des HPA-Projekts dar, da die Fortschritte in der Projektentwicklung durch das Erreichen verschiedener wichtiger Projektziele anerkannt werden.

Die geplanten Aktivitäten im laufenden Juni-Quartal umfassen weitere Fortschritte bei der gemeinsamen Entwicklung des HPA-Projekts zusammen mit Alcoa. Phase 1 der Projektentwicklung soll wie gesagt endgültig im Mai abgeschlossen werden. Zur Phase 2 zählt FYI auch Fortschritte bei der juristischen Ausarbeitung einer Joint-Venture-Vereinbarung mit Alcoa sowie Fortschritte bei der Prüfung und Bewertung des HPA-Produktmarkts in Zusammenarbeit mit Alcoa.

