Im Fokus stehen unterdessen weiter die Geschäftsergebnisse mehrerer Unternehmen. Mit Volkswagen, Hannover Rück, Fresenius, FMC und Siemens Healthineers öffneten insgesamt fünf DAX-Konzerne ihre Bücher. Auf der Gewinnerseite finden sich davon am Mittag noch Fresenius und die Hannover Rück wieder.Die Papiere von FMC lassen deutlich nach - ebenso die Anteilsscheine von Hellofresh und Delivery Hero. Nach der Veröffentlichung von EU-Plänen für ein Ölembargo gegen Russland stieg der Ölpreis stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 108,70 US-Dollar. Das waren 3,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.005 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve sind die Anleger eher zurückhaltend. Es gilt als sicher, dass die Fed eine Zinserhöhung beschließen wird - voraussichtlich gleich um 0,5 Prozentpunkte.

Wirtschaft DAX auch am Mittag im Minus - Embargo-Pläne treiben Ölpreis an

