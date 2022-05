GOLDMAN SACHS stuft Kion auf 'Sell'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: William Turner

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kion von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst William Turner passte sein Bewertungsmodell in einer am Studie vom Mittwoch an den Quartalsbericht des Gabelstapler-Herstellers an. Da er schon nach den gestrichenen Jahreszielen seine Prognosen gesenkt habe, seien die Änderungen nur noch marginal ausgefallen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 16:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.