Die besten Explorationsergebnisse sind gute Ergebnisse, die nichts kosten. Getreu diesem Motto hat Dynasty Gold Corp. (TSXV: DYG; FRA: D5G1; OTC PINK: DGDCF) in den Tiefen der Datenbank gegraben, die es im vergangenen Oktober vom Vorbesitzer Teck Resources Limited (NYSE: TECK) für das Projekt Thundercloud im Nordwesten von Ontario miterworben hatte.



Dabei hat tauchten die Ergebnisse von sage und schreibe 15 Bohrlöchern auf, die zwischen 1986 und 1988 von Noranda Exploration auf dem Grundstück niedergebracht wurden und die bis dato als verschollen galten. Deshalb waren diese Daten auch nicht in der jüngsten Ressourcenschätzung vom Januar dieses Jahres enthalten.

Camino: Hochgradige Kupferziele auf Los Chapitos im Fokus

Es sieht so aus, als ob Camino Corp. (TSXV COR / WKN A116E1) den selbstgesteckten Zeitplan einhalten und in wenigen Tagen mit den Bohrungen auf dem Kupferprojekt Los Chapitos in Peru beginnen könnte. Der Auftrag an die peruanischen Spezialisten von AK Drilling International wurde erteilt und bezieht sich auf 1.500 Meter an Kernbohrungen. Die Mobilisierung der Geräte auf das Projekt soll am 15. Mai beginnen.

Chartcheck Tembo Gold: Spätestens im Juni kommt das Signal

Im August 2021 überwand der Aktienkurs von Tembo Gold (WKN A2P9RS) die mehrmonatige (rote) Abwärtstrendlinie und stieg in zwei Stufen bis auf ein Zweifachtop zum Jahresende (0,29 CAD). Es folgte eine Seitwärtsbewegung, die bis heute anhält. Dabei wurde der Support durch das Septembertop (graue Linie) nicht und die (rote) 100 Tage Linie letztlich nicht signifikant unterschritten.

Group Ten meldet 13,2 Meter mit 3,33% Nickeläquivalent auf Stillwater West

Mit abermals starken Bohrergebnissen untermauert Group Ten Metals (TSXV: PGE; FRA: 5D32) Zug um Zug das Weltklasseformat seines polymetallischen PGE-Ni-Cu-Co-Au Projekts Stillwater West in Montana, USA! Die drei soeben veröffentlichten Step-Out-Bohrungen (fünf weitere aus 2021 stehen noch aus) liefern oberflächennahe, hochgradige Abschnitte für Batteriemetalle, die zu den besten gehören, die bisher im Bezirk Stillwater gefunden wurden.

Kupferfirma Pampa Metals kündigt umfangreiche Explorationsarbeiten an

Kupferexplorer Pampa Metals (CSE PM / WKN A2QK6Q) verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Explorationslizenzen in Chile, deren Erkundung man systematisch vorantreibt. Aktuell konzentriert sich die Gesellschaft dabei auf das Projekt Block 4 im Norden Chiles, auf dem ein Programm zur Entnahme geochemischer Proben bereits begonnen hat. Gleichzeitig werden die Pläne für Testbohrungen auf dem Zielgebiet Buenavista ausgearbeitet.

Illustre Nachbarschaft: Rover Metals geht Goldprojekt Tobin in Nevada an

Rover Metals (WKN A2PGP1 / TSXV ROVR) konzentriert sich hauptsächlich auf sein Flaggschiffprojekt Cabin Lake, wo man gerade mit der nächsten Bohrrunde begonnen hat, die vor allem auf hochgradige Goldvererzung abzielt. Doch Rover hat mehr als nur einen Trick drauf. Erst vor Kurzem erwarb man das Goldprojekt Tobin in den USA – und beginnt schon mit den ersten Explorationsaktivitäten. Unterstützen lässt man sich in der Planung von einem renommierten Geologen, der sich mit Goldvorkommen des Carlin-Stils, wie sie in Nevada auftreten, bestens auskennt.

FYI Resources arbeitet 3-Stufen-Plan für HPA-Projekt mit Alcoa systematisch ab

Wenn man nachrechnet, ist es gerade einmal sechs Monate her, dass FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) ein verbindliches Term Sheet für die gemeinsame Entwicklung seines innovativen HPA-Projekts zusammen mit Alcoa unterzeichnet hat - verbunden mit der Finanzierungszusage von 243 Mio. USD. Dennoch dürfte vielen FYI-Aktionären ihr damaliges Glücksgefühl wie ein Erlebnis aus lang vergangener Zeit vorkommen. Seit Oktober 2021 hat sich der Aktienpreis von FYI knapp geviertelt.

Conico bereitet neue Kampagne für Ryberg und Maestersvig vor

Angesichts des notleidenden Aktienpreises von Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) könnte man leicht dem Fehlschluss erliegen, dass nichts mehr geht und das Unternehmen am Boden liegt. Der soeben vorgelegte Quartalsbericht belehrt den Leser eines Besseren: Concio bereitet sich mit Hochdruck auf die bevorstehende Saison in Grönland vor.

Nach der Flut: Nicola Mining liefert Steine und Schotter zur Reparatur des Trans-Canada Highways

Die First Nations und das Ministerium für Energie und Bergbau in British Columbia haben Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM; FRA: HLI) grünes Licht für den Abbau von 3 Mio. Tonnen Gestein auf seinem Projekt New Craigmont erteilt. Pro Tag sollen rund 1.500 Tonnen Gesteinsmaterial gewonnen werden, um die durch die jüngste Flutkatastrophe in British Columbia zum Teil stark beschädigten Straßen zu reparieren.

