Am 12. Mai ist Welt ME/CFS-Tag

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - "Das Monster Danach" erscheint und

erklärt diese Erkrankung ME/CFS (Chronisches Fatigue Syndrom) und den

Zusammenhang zu Covid



Am 12. Mai ist der Welt ME/CFS-Tag. Es ist auch der Erscheinungstermin des

Buches "Das Monster danach" des Journalisten Nils Winkler und der Ärztin Gitta

Meier.





Millionen Menschen weltweit leiden an ME/CFS, dem Chronischen Fatigue Syndrom.Sehr viele in Folge einer Covid-Infektion, dem Post Covid Syndrom. Über 60% sindnicht mehr arbeitsfähig. Dennoch sind die Betroffenen meist auf sich alleingestellt, da ME/CFS bei Ärzten weitgehend unbekannt und wegen der vielfältigenSymptome schwer zu greifen ist.Familienmitglieder und Freunde tun sich oft schwer mit der Erkrankung, die sehrviele Gesichter hat und die Betroffenen aus dem Leben reißt - obwohl sie garnicht krank aussehen.Im Buch findet man das gesammelte Basiswissen zu ME/CFS -auf dem aktuellen Standder Wissenschaft und Medizin: Woran erkenne ich, dass ich ME/CFS habe? Was istdabei zu beachten? Wie kann man mit der Krankheit leben und wie mit Behörden undLeistungsträgern umgehen? Vielleicht die wichtigste Frage: was bedeutet dieseDiagnose überhaupt? Und was hat es mit Long Covid zu tun?"Dieses Buch gibt einen fundierten Einblick in das Krankheitsbild ME/CFS", soder 2. Vorsitzende der Patientenorganisation Fatigatio e.V., Rüdiger Stumpp."Ich bin selbst an ME/CFS erkrankt", berichtet Autor Nils Winkler. "Ein Buch wiedieses hätte mir viele Irrwege und viel Zeit erspart. Deswegen haben wir esgeschrieben".Ärztin und Co-Autorin Gitta Meier: "Leider gibt es für Ärzte aktuell sehr wenigMaterial, Dieses Buch kann daher für Kollegen als erster Einstieg in das Themahilfreich sein".Die Autoren kündigen außerdem an, den Nettogewinn aus dem Buchprojekt "DasMonster danach" für ME/CFS-Forschung und Patientenorganisationen zu spenden.Zu den Autoren:Nils Winkler ist Redakteur und war als Journalist und im Managementinternationaler Unternehmen tätig. Er leidet selbst an ME/CFS, vermutlich alsFolge einer Covid-19-Erkrankung.Gitta Meier hat nach ihrer Ausbildung zur examinierten Gesundheits- undKrankenpflegerin am Universitätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg Humanmedizinstudiert und arbeitet als Ärztin in den Fachbereichen Innere Medizin undAllgemeinmedizin.Hintergrund:ME/CFS, das Chronische Fatigue Syndrom, ist eine neuro-immunologischeErkrankung, die den gesamten Organismus in Mitleidenschaft zieht. Mindestenseine halbe Million Menschen im deutschsprachigen Raum waren vor Covid an ME/CFSerkrankt. Geschätzt noch einmal so viele entwickeln die Krankheit als Folgeeiner Covid-Infektion, dem Post-Covid-Syndrom (Long Covid).Die Folgekosten durch verlorene Einkommen und Gesundheitskosten durch ME/CFSbeziffern sich in der EU auf mindestens 40 Milliarden Euro im Jahr.Bestellinfos für das Buch: "Das Monster danach"ISBN Softcover 9-783985-953356ISBN Hardcover 9-783985-953363ISBN eBook 9-783985-109159https://www.facebook.com/MECFSBuchPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1809750/CoCoNo.jpgPressekontakt:Maren Winkler,CoCoNo GmbH,dasmonsterdanach@cocono.biz,+49-177-2336377Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163029/5217909OTS: CoCoNo GmbH