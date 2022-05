Umsatz mit Fairtrade-Produkten in Deutschland steigt auf Rekord

BERLIN (dpa-AFX) - Der Umsatz fair gehandelter Produkte in Deutschland ist trotz der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr auf Rekordniveau gestiegen. Rund 2,1 Milliarden Euro gaben die Verbraucher für Waren mit dem "Fairtrade"-Siegel aus, ein Plus von 9 Prozent, wie der Verein Fairtrade Deutschland am Mittwoch in Berlin bekanntgab. In 2020 war der Umsatz erstmals seit 20 Jahren zurückgegangen. Der Fairtrade-Vorstandsvorsitzende Dieter Overath wertete die Entwicklung als "starkes Zeichen in schwierigen Zeiten".

Der Absatz von fair gehandeltem Kaffee ist dabei mit gut 24 000 Tonnen auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Der Marktanteil liege in Deutschland bei 5 Prozent, sagte Overath. Bei Kakao stieg der Absatz um 7 Prozent auf knapp 82 000 Tonnen, bei Bananen ist er dagegen um 3 Prozent auf gut 108 000 Tonnen gesunken. Overath kritisierte erhebliche Preiskämpfe beim Bananen-Angebot in Deutschland, die auch im Bio-Bereich zu beobachten seien.