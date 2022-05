Insgesamt kann seit den Verlaufshochs aus Anfang 2018 und einem Kursstand von 98,80 Euro ein intakter Abwärtstrend gezeichnet werden, dieser drückte die Notierungen bis Anfang März 2020 auf ein Verlaufstief von gerade einmal 37,35 Euro abwärts. Zwar konnte sich BASF anschließend in den Bereich von 72,88 Euro erholen, von da an gaben die Notierungen erneut in den markanten Unterstützungsbereich aus Ende 2020 um 46,00 Euro nach. Dort versucht die Aktie nun einen Doppelboden auszubilden und einen kurzzeitigen Trendwechsel herbeizuführen.

Drohender Gaslieferstopp

Aus technischer Sicht ergibt sich durchaus die Chance auf einen Doppelboden, dieser sollte aber mindestens mit einem Kurssprung über 54,18 Euro bestätigt werden. Anschließende Zugewinne an 57,76 und 59,54 Euro kämen dann ins Spiel und könnten für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden. Sollte die BASF-Aktie allerdings unter ihre aktuellen Jahrestiefs von 46,46 Euro abrutschen, käme dies einem Verkaufssignal mit Zielen an den Verlaufstiefs aus März 2020 um 37,35 Euro gleich.