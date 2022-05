Einfache NFT Business-Plattform, Token von SKY Play auf MEXC Global notiert

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Am 12. Mai 2022 gab SKY Technology Co., LTD

(http://www.skyplay.info/) bekannt, dass SKY Play seinen ersten Schritt auf dem

Weg zu einer offiziellen Blockchain-Plattform gemacht hat, indem es seine

Kryptowährung SKY Play Token (SKP) auf MEXC Global - einer der weltweit

führenden Handelsplattformen für digitale Assets - notiert hat.



SKP, die Schlüsselwährung der SKY Play-Plattform, nutzt das

Polygon(MATIC)-Netzwerk, das als eine der besten Ethereum-Layer-2-Blockchains

niedrige Transaktionsgebühren, hohe Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bietet.