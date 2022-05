TAAT gibt Heat-not-Burn Einzelhandelsmaterialien heraus und bereitet die Produkteinführung mit E1011 Labs vor

Las Vegas und Vancouver, 17. Mai 2022 – TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Einführung seines Heat-not-Burn-Angebots die erste Ausgabe seiner Verkaufsmaterialien für diese neue Produktkategorie veröffentlicht hat. In einer Pressemitteilung vom 27. April 2022 gab TAAT bekannt, dass die Entwicklung seines Angebots an Heat-not-Burn voranschreitet, da das Unternehmen die ersten kommerziellen TAAT-Proben von seinem Fertigungs- und Entwicklungspartner E1011 Labs erhalten hat, mit dem das Unternehmen auf der Messe InterTabac in Dortmund (15. bis 17. September 2022) ausstellen wird.

Führende Tabakfirmen weltweit scheinen großes Interesse an rauchfreien Alternativen zu Tabakzigaretten zu haben, was an den kumulativen Investitionen von Philip Morris International in die Kategorie seit 20082 in Höhe von USD 8,1 Milliarden abgelesen werden kann. Darüber hinaus gab der kanadische Hersteller eines nikotinfreien, nicht brennbaren Produkts namens PODA in einer Pressemitteilung vom 13. Mai 2022 bekannt, dass sein geistiges Eigentum an eine Tochtergesellschaft der Altria Group, Inc. für USD 100,5 Millionen verkauft wird (vollständige Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Poda Holdings, Inc. vom 13. Mai 2022). Aufgrund dieses offensichtlich anhaltenden Interesses der Tabakindustrie an Heat-not-Burn erkennt TAAT die Bedeutung des Gewinns von Marktanteilen, während es seine globale Marke weiterhin als Marktführer für bessere Alternativen zu Tabakprodukten für erwachsene Raucher weltweit aufbaut.