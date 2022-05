Blender Bites erweitert Vertrieb bei Kanadas größtem Lebensmitteleinzelhändler

19. Mai 2022 - Vancouver, British Columbia – Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL40, WKN: A3DWAM), ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von vorportionierten, tiefgefrorenen funktionellen Bio-Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis entwickelt und vermarktet, freut sich unter Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 6. November 2021 bekannt zu geben, dass Kanadas größte Lebensmittelkette die Anzahl der Geschäfte erweitert hat, die die Superfood-Smoothie-Pucks von Blender Bites führen werden.

Die Lebensmittelkette führte als erster Einzelhändler die neu formulierten Power Berry- und Vita-Smoothie-Sorten des Unternehmens in ihren Läden. Der Einzelhändler begann im Herbst 2021 mit einer umfassenden Einführung der neuen Artikel, die 59 Läden der Marktabteilung des Lebensmittelhändlers sowie 107 seiner absatzstarken Läden in der Discounter-Sparte umfasste.

Ab August 2022 werden in allen Standorten des Lebensmitteleinzelhändlers die Power Berry- und Vita-Smoothie-Sorten von Blender Bites angeboten werden. Diese Ladenkette befindet sich in der kanadischen Provinz Ontario mit Filialen in Hamilton und der westlichen Region des Großraums Toronto.

Das Debüt des Unternehmens in dieser Ladenkette ist ein weiteres Indiz für die günstige Neigung der Verbraucher und Händler in Bezug auf die Marke Blender Bites und veranschaulicht einige der frühen Erfolge, die sich aus der Umsetzung der aggressiven Wachstumsstrategie des Unternehmens ergeben.

Zusätzlich zum Kauf im Laden können die Kunden die bio-zertifizierten, veganen und gentechnikfreien Smoothie-Pucks von Blender Bites auch über die Einkaufsplattform Instacart bei dieser und anderen Ketten von Kanadas größtem Lebensmitteleinzelhändler kaufen.

„Die Aufnahme in das Sortiment dieser Lebensmittelkette ist für das Unternehmen ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Die Ausweitung unserer Präsenz in Ostkanada gehörte in den letzten zwölf Monaten zu unseren vorrangigen Prioritäten, und jetzt ernten wir die Früchte unserer harten Arbeit. Die Kunden dieser Lebensmitteleinzelhandelskette entsprechen in hohem Maße unserem Zielmarkt, und ich bin der Ansicht, dass sie von unserem innovativen One-Step-Smoothie-Produkt stark profitieren werden, denn sie sparen damit Zeit und Mühe in ihren hektischen Morgenstunden“, meint Chelsie Hodge, Gründerin und CEO des Unternehmens.