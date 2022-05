JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst David Perry reflektiert in seinem Bewertungsmodell die von Airbus angekündigte Steigerung der Auslieferungen des A320 in den Jahren 2024 bis 2025. Auf seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie habe dies aber keine Auswirkungen und auch die Annahmen für den freien Barmittelfluss blieben davon fast unberührt, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 16:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 16:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.