PyroGenesis meldet den Erhalt und die Erfüllung des Auftrags von Aubert & Duval über 100 kg Titanpulver für den 3D-Druck

Montreal, Quebec (19. Mai 2022) - PyroGenesis Canada Inc. ( http://pyrogenesis.com ) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das fortschrittliche Plasmaprozesse, hochwertiges plasma-atomisiertes Metallpulver für den 3D-Druck und nachhaltige Lösungen, die auf die Reduzierung von Treibhausgasen (THG) ausgerichtet sind, konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seiner gegenseitig ausschließenden Partnerschaftsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Aubert & Duval (der „Kunde“) einen bedeutenden kommerziellen Auftrag für Titanpulver erhalten und erfüllt hat. Die Vereinbarung beschreibt eine Strategie zwischen den Parteien, auf einer gegenseitig ausschließenden Basis den Markt für additive Fertigung (Additive Manufacturing, „AM“) in Europa mit plasma-atomisiertem Titanpulver zu versorgen.

PyroGenesis freut sich auch zu bestätigen, dass diese kommerzielle Charge von Pulver in seiner hochmodernen Produktionsstätte in Montreal hergestellt wurde. Das Pulver wurde mit dem Plasma-Atomisierungssystem NexGen des Unternehmens hergestellt, das voll funktionsfähig ist und kommerzielle Produktionschargen herstellt.

„Wir freuen uns sehr über die Erfüllung dieses kommerziellen Auftrags, insbesondere angesichts der Tatsache, dass er über unseren Partner Aubert & Duval kam“, sagte Massimo Dattilo, VP, PyroGenesis Additive. „Nach Angaben von Grand View Research lag der globale 3D-Druckmarkt im Jahr 2021 bei USD13,84 Milliarden und wird von 2022 bis 2030 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20,8 % wachsen. Angesichts der schieren Größe dieses Marktes und unseres einzigartigen Herstellungsprozesses sind wir der Ansicht, dass wir gut positioniert sind, um einen beträchtlichen Anteil am Gesamtmarkt für Titanpulver zu gewinnen. Dieser Auftrag ist sowohl ein wichtiger kommerzieller Meilenstein als auch eine weitere Validierung unseres Verfahrens und unserer Fähigkeit, einige der hochwertigsten Pulver, die an die AM-Industrie geliefert werden, mit unserem NexGen-Plasma-Atomisierungsverfahren zu produzieren. Wir stellen jetzt größere kommerzielle Chargen her, nicht nur Probenchargen, und weitere Chargen werden vorbereitet. Zum Vergleich: Die früheren Probenchargen lagen bei ein paar hundert Gramm, während diese Produktionscharge 100 kg beträgt. Es ist eine spannende Zeit.“