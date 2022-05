Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14857,24 Pkt , was eine Steigerung von +5,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Seit der letzten Stop&Go Meldung haben wir einen Neukauf getätigt, von einem Engagement haben wir uns per Verkauf verabschiedet und bei drei Positionen haben Zukauflimits gegriffen. Heute legen wir noch ein neues Nachkauflimit in den Markt und geben einen kurzen Ausblick, was wir für nächste Woche geplant haben. Betroffen von Veränderungen sind die Engagements von CROPENERGIES, VERBIO BIOENERGIE, der DAX PUT, CECONOMY und der CONTINENTAL PUT. Lesen Sie die Details in unserer heutigen Stop&Go Meldung.Zunächst der Blick auf die Indizes: Es bleibt dabei, der DAX konnte auch in dieser Woche seine relative Stärke gegenüber den US-Indizes behaupten. Das gilt nicht nur deshalb, weil das deutsche Börsenbarometer kein neues Tief nach dem Ukraine Schock ausgebildet hat, sondern auch im Vergleich auf Monatssicht. Der direkte Chartvergleich macht es deutlich:DAX hinkte den US-Märkten in den letzten Jahren regelmäßig hinterher. Auch der Abschlag nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs fiel heftiger aus, als bei den US Indizes. Jetzt dreht sich das Verhältnis um. Warum? Gerade im DAX finden sich Aktien, die bereits so niedrig bewertet sind, dass sie kaum noch weiter fallen dürften. Wir haben mehrere aussichtsreiche Positionen aus der DAX Familie in unserer Empfehlungsliste und planen weitere Aufnahmen in der nächsten Woche, dazu unten mehr Details.Empfehlungsliste