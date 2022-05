BingX schließt Audit-Bericht mit CertiK ab, um die Sicherheit von Benutzern und Anlagen zu verbessern

Singapur (ots/PRNewswire) - BingX ist stolz darauf, den Abschluss seines

Audit-Berichts mit CertiK bekannt zu geben, um die Sicherheit der Investoren und

die Sicherheit ihrer digitalen Vermögenswerte zu gewährleisten.



Als weltweit führende Social-Trading-Plattform hat die Sicherheit der Identität

und des digitalen Vermögens oberste Priorität. BingX konzentriert sich darauf,

das Vertrauen der Anleger zu stärken.





Als führendes Unternehmen im Bereich der Blockchain-Sicherheit hat CertiK mitmehreren anderen renommierten Kryptowährungsprojekten zusammengearbeitet unddiese geprüft. Ihr Ziel ist es, die größte Hürde für die Masseneinführung vonKryptowährungen zu überwinden, indem sie die Zuverlässigkeit von Projekten inder Branche sicherstellt." CertiK ist einer der angesehensten Sicherheitsprüfer in der Kryptosphäre undwir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Prüfung abzuschließen unddie Sicherheit unserer Plattform für unsere Investoren zu verbessern. Wirmöchten, dass unsere Nutzer von Anfang bis Ende ein nahtloses Handelserlebnishaben, und diese Prüfung würde das Vertrauen der Anleger in unsere Plattformdefinitiv stärken." - Elvisco Carrington, Direktor für Kommunikation undPartnerschaft bei BingXInformationen zu BingXBingX ( http://www.bingx.com/ ) wurde 2018 gegründet und ist eine globaleHandelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, die einnutzerzentriertes und offenes Ökosystem mit intuitiven sozialenHandelsfunktionen (https://bingx.com/en-us/traders/) bietet. BingX wurdegeschaffen, um die gesamte Kryptowährungsbranche und die Kryptomärkte(https://bingx.com/en-us/prices/) zu bereichern. Bing X ist ein sicherer,zuverlässiger und benutzerfreundlicher Ort, an dem Nutzer ihre bevorzugtenVermögenswerte handeln können, wie z.B.: https://bingx.com/en-us/spot/BTC/ ,https://bingx.com/en-us/spot/ETH/ , https://bingx.com/en-us/spot/USDC/ ,https://bingx.com/en-us/spot/ANC/ und STEPN(https://bingx.com/en-us/spot/GMTUSDT/) .Informationen zu CertiKCertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit und nutzt diebeste KI-Technologie zum Schutz und zur Überwachung von Blockchain-Protokollenund Smart Contracts. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University undder Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieweb3-Welt zu sichern. CertiK wendet modernste Innovationen aus dem akademischenBereich auf Unternehmen an und ermöglicht die Skalierung unternehmenskritischerAnwendungen mit Sicherheit und Korrektheit. Als eines der am schnellstenwachsenden und vertrauenswürdigsten Unternehmen im Bereich Blockchain-Sicherheitist CertiK ein echter Marktführer. Bis heute hat CertiK mit über 3.200Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale Vermögenswerte im Wert von über310 Milliarden US-Dollar gesichert und über 60.000 Schwachstellen imBlockchain-Code aufgedeckt.