DeFi Technologies kündigt eine Aktionärsversammlung zur Erörterung der Finanzergebnisse des 1. Quartals 2022 an

TORONTO, Montag, 24. Mai 2022 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (Das „ Unternehmen " oder „ DeFi Technologies ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gibt heute bekannt, dass es am Mittwoch, den 25. Mai 2022 um 16:15 Uhr EST eine Telefonkonferenz mit den Aktionären durchführen wird, um die Finanzergebnisse für den Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 2022 zu erörtern.

Der Vorstandsvorsitzende und CEO Russell Starr wird den Webcast moderieren.

WICHTIG - Um sich für den Webcast anzumelden, registrieren Sie sich hier:

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1551720&tp_key=7babefaaac

Für Dial-in Access:

Gebührenfrei: 1-877-407-0784

Toll/International: 1-201-689-8560

Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies und Valour unter defi.tech und valour.com .

Informationen zu Valour

Valour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in bahnbrechende Innovationen, wie z. B. digitale Vermögenswerte, zu investieren. Valour wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz, und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF). Weitere Informationen über Valour finden Sie unter www.valour.com .

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://defi.tech/ .