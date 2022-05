Frankfurt am Main (ots) -



- Repräsentative Sonderbefragung von KfW Research im Mai 2022

- 2,1 Millionen Mittelständler seit Jahresbeginn betroffen

- Vier von zehn Unternehmen haben bereits Kostensteigerungen über

Preiserhöhungen an Kunden weitergegeben



Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind bereits jetzt für viele

mittelständische Unternehmen in Deutschland deutlich spürbar. In den Monaten

Januar-April 2022 lagen die Energiekosten bei gut der Hälfte (54 %) höher als im

Vorjahreszeitraum, wie eine aktuelle Sondererhebung zum KfW-Mittelstandspanel

zeigt (Befragungszeitraum: 2.-7. Mai). Damit sind rund 2,1 Mio. Mittelständler

hierzulande mit gestiegenen Energiekosten im eigenen Unternehmen als direkte

Folge des Krieges und der auf ihn folgenden Sanktionen konfrontiert. Im

Durchschnitt sind die Energiekosten eines Unternehmens dabei um 41 % gestiegen.





Ein Blick in die Wirtschaftsbereiche zeigt, dass die Betroffenheit imVerarbeitenden Gewerbe (59 % der Firmen) am stärksten ausgeprägt ist. Dort istauch der Großteil der energieintensiven Unternehmen zu verorten. Es folgen dieDienstleister (54 %), Handel (51 %) und Bau (42 %).Angesichts der steigenden Energiepreise und der Risiken für dieEnergieversorgung Deutschlands durch die hohe Importabhängigkeit von russischemGas und Erdöl ergreifen viele Unternehmen Maßnahmen zur Senkung des eigenenEnergieverbrauchs oder zur Nutzung erneuerbarer Energien. Mehr als die Hälftealler Mittelständler (54 %) haben von Jahresbeginn bis Ende April bereitsEnergieeieinsparmaßnahmen durch Verhaltensänderungen umgesetzt: Jeweils etwa 20% der Unternehmen haben in Elektromobilität investiert bzw. einen langfristigenLiefervertrag für Strom aus erneuerbaren Energien abgeschlossen. EigeneInvestitionen in die Erzeugung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energienhaben bereits 10 % vorgenommen, der gleiche Anteil investierte in dieEnergieeffizienz des Unternehmens.Die Mehrheit der Mittelständler (51 %) sieht sich in der Lage, dieEnergiekostenbelastung auf dem Niveau von Anfang Mai 2022 auch längerfristigfinanziell schultern zu können. Bei weiteren 16 % fallen die Energiekosten nichtins Gewicht. Eine Rolle spielt hier sicher, dass Energiekosten in der Breite desMittelstands nur einen kleinen Anteil der Gesamtkosten ausmachen. Zudem dürftendie Preissteigerungen an den Energiemärkten noch nicht vollständig imMittelstand angekommen sein.Ausschlaggebend für die Einschätzung dürfte jedoch sein, dass ein Großteil derUnternehmen die Kostensteigerungen bei Energie über signifikante Preiserhöhungenan Kunden weitergibt. So haben vier von zehn Mittelständlern aufgrund desAnstiegs der eigenen Energiekosten seit Beginn des Krieges eine Preiserhöhungbei den eigenen Produkten und Dienstleistungen vorgenommen. Etwa ein weiteresDrittel plant dies bis Ende des Jahres 2022. Dabei reicht jedes fünfteUnternehmen die gestiegene Energiekosten vollständig an die Kunden weiter."Die gestiegenen Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine sind bereitsjetzt für viele Mittelständler deutlich spürbar. Noch bleiben die meistenUnternehmen jedoch gelassen und gehen davon aus, diese Mehrkosten erst einmalstemmen zu können", fasst die Chefvolkswirtin der KfW, Dr. Fritzi Köhler-Geib,zusammen und ergänzt: "Die weitere Entwicklung des Ukraine-Kriegs undentsprechende Auswirkungen auf die Energiepreise bergen allerdings eine hoheUnsicherheit." Insbesondere ein nicht auszuschließendes Gasembargo seitensRusslands könnte die Kosten weiter befeuern. Zudem führen höhere Energiepreiseauf Seiten der Verbraucher zu einem Kaufkraftverlust, der sich mittelfristigauch in den Umsatzzahlen des Mittelstands niederschlagen dürfte. "Aktuell wirduns klar vor Augen geführt: Für höhere Energiesicherheit muss Deutschlandunabhängiger von fossilen Energieträgern werden. Wir brauchen einen schnellerenAusbau der erneuerbaren Energien und mehr Investitionen in Energieeffizienz. Unddas nicht nur, um die Klimaneutralitätsziele in Deutschland zu erreichen,sondern eben auch für eine günstige, unabhängige und sichere Energieversorgung.Der Mittelstand ist hier ein wichtiger Akteur: mehr als zwei Drittel derUnternehmen haben seit Jahresbeginn ihren Energiebedarf gesenkt oder auferneuerbare Energien umgestellt. So können die Unternehmen gleichzeitigKostendruck und ihre Abhängigkeit von fossilen Energien reduzieren", soKöhler-Geib.Die aktuelle Analyse von KfW Research ist abrufbar unter:http://www.kfw.de/fokus