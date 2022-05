Erster Bohrlochansatz von Traction Uranium im Sommer-Bohrprogramm im Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay

Die historischen Bohrungen in Lazy Edward Bay lieferten positive Anzeichen für eine Uranmineralisierung sowie eine starke Tonalteration und eine Verwerfung im Sandstein und im Festgestein wie auch erhöhte Uran- und Borwerte im Festgestein.

24. Mai 2022

Vancouver BC – Traction Uranium Corp. (das „Unternehmen” oder „Traction”) (CSE: TRAC) (OTC: TRT) (FRA: Z1K), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada konzentriert und über zwei Referenz-Uranprojekte in der weltbekannten Athabasca-Region verfügt, freut sich, bekannt zu geben, dass das Team die Bohranlage mobilisiert und den Ansatz des ersten Bohrlochs im Sommer-Bohrprogramm in seinem Konzessionsgebet Lazy Edward Bay im Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan ausgeführt hat.

Fission 3.0 Corp. („Fission3“) wird das Arbeitsprogramm im Einklang mit den Bedingungen der Optionsvereinbarung zwischen Traction und Fission 3 durchführen. Traction kann gemäß der Optionsvereinbarung eine Beteiligung von bis zu 70 % am Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay erwerben (siehe Pressemeldung von Traction vom 10. Dezember 2021).

Wichtigste Nachrichten:

- Ziel des Programms ist die Untersuchung / Zwillingsbohrungen der historischen Bohrlöcher LE-073 und LE-072 im westlichen konduktiven Korridor, der als Horse Trend bekannt ist und eine Reihe günstiger Indikatoren für eine Uranmineralisierung lieferte.

- Acht Diamantbohrlöcher über insgesamt 2.000 m entlang dem Intervall und in Streichrichtung von vielversprechenden historischen Bohrergebnissen

- Hubschraubergestütztes Diamantbohr-Explorationsprogramm mit einem Budget von $ 1,5 Millionen

- Das Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay liegt auf halber Strecke zwischen der Mine Key Lake von Cameco und der hochgradigen Uranlagerstätte Centennial und umfasst in Nordost-Richtung streichende konduktive Korridore ähnlich jenen, die mit Key Lake und Centennial in Verbindung stehen.

Lester Esteban, der Chief Executive Officer, erklärte wie folgt: „Wir freuen uns sehr über den ersten Bohrlochansatz und die Aufnahme der Bohrungen in unserem Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay. In dem historischen Bohrloch LE-072 wurde stark alteriertes Festgestein mit Werten von bis zu 170 ppm Uran in einer brekzischen, gescherten und alterierten Festgesteinsstruktur durchteuft. LE-073 ergab stark gebleichten und frakturierten, teilweise limonitischen Sandstein in der gesamten Länge mit einem mit Ton gefüllten Verwerfer im unteren Sandstein und einem anomalen Borwert von 550 ppm. Dies sind zahlreiche Anzeichen für eine Uranmineralisierung in dem Becken, sodass unser Team entlang dem Intervall und in Streichrichtung dieser vielversprechenden historischen Bohrergebnisse bohren wird.“