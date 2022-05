DAX – Ausbruch nach oben, die Unsicherheit bleibt

Der Ausbruch aus dem Dreieck war zunächst verhalten, inzwischen gewinnt der neue Trend aber an Stabilität. Der Bereich der alten Tops wird nun wieder angelaufen. Von den Indikatoren geht kaum ein Impuls aus. Somit könnte sich ein neuer Trend etablieren, der den Preis in die alte Region vom März führt.

Endlich ist der Ausbruch nach oben geschafft. Der Wochenschluss war dynamisch und der DAX ist am Donnerstag und Freitag über die Abwärtstrendlinie gesprungen, die so lange als Widerstand fungiert hat. Allerdings erfolgte dieser Ausbruch nicht mit zunehmenden Umsätzen. Dies zeigt, dass die Marktteilnehmer immer noch skeptisch reagieren und nicht bereit sind, im großen Umfang wieder einzukaufen. Von den Indikatoren her geht ebenfalls kein Impuls aus, dass es weiter nach oben gehen könnte. Auch wenn sich die Lage mit dem Ausbruch verbessert hat, sollte zunächst nicht zu viel Aufwärtspotenzial erwartet werden. Der Bereich der alten Unterstützungszone (knapp unter 15.000 Punkte) dürfte das maximal zu erwartende Ziel in den kommenden Wochen darstellen.

