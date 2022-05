- Lieferkettenstörungen hemmen Warenumschlag

- Q2 2022 von Erholungsanzeichen geprägt

- 2022er Ergebnis wird auf Vorjahresniveau erwartet



Die UniDevice AG hat das Geschäftsjahr 2021 mit einer rückläufigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung abgeschlossen. Dabei wurde ein Umsatzrückgang in Höhe von 14,0 % von 404,81 Mio. EUR (GJ 2020) auf 348,03 Mio. EUR (GJ 2021) verzeichnet. Die rückläufige Umsatzentwicklung ist in erster Linie auf die internationalen Lieferkettenstörrungen und den pandemiebedingten Beschränkungen zurückzuführen. Konkret waren die Handelsaktivitäten des B2B-Brokers im Bereich Warenzugang und Warentransport stark eingeschränkt und die Geschäftsaktivitäten der Distributoren und Händler waren enorm von internationalen Lieferkettenstörungen beeinträchtigt. Damit haben sich die Einkaufsvolumina und demzufolge die Kapitalumschläge deutlich reduziert und das Umsatzniveau belastet.



Neben dem Umsatzrückgang musste die UniDevice AG auch auf Ergebnisebene einen Rückgang verzeichnen, wodurch die dynamische Ergebnis- und Margenentwicklung der vergangenen Geschäftsjahre (2016 bis 2020) ausgebremst wurde. Das operative Ergebnis (EBIT) ist gegenüber dem Vorjahr um -39,9 % auf 3,08 Mio. EUR (VJ: 5,13 Mio. EUR) zurückgegangen. Das Nachsteuerergebnis minderte sich auf 1,72 Mio. EUR (VJ: 3,51 Mio. EUR).

Analog zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 weist die UniDevice AG auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs eine rückläufige Geschäftsentwicklung auf. Dabei ist der Quartalsumsatz von 92,09 Mio. EUR (Q1 2021) auf 74,44 Mio. EUR (Q1 2021: 92,09 Mio. EUR) um 19,2 % zurückgegangen. Verantwortlich für den Umsatzrückgang sind in erster Linie die weiterhin bestehenden internationalen Lieferkettenstörungen und die damit zusammenhängenden niedrigeren Einkaufsvolumina, wodurch die Gesellschaft nicht in der Lage war, den Produktabsatz anzuheben. Der Umsatzrückgang war von einer EBIT-Minderung auf -0,44 Mio. EUR (Q1 2021: 1,30 Mio. EUR) begleitet.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 2,80 Euro